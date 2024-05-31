Фредерик Вассер о борьбе после победы в Монако: «Худшее, что можно сделать – это представить, что все и дальше будет складываться так, как вам хочется»

Вассер рассказал о настрое «Феррари» после победы на Гран-при Монако. Руководитель Скудерии отметил, что команда не считает себя фаворитом после того, как смогла добиться победы, а также значительно сократить отставание от Макса Ферстаппена и «Ред Булл» как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.