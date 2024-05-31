НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

137 подписчиков

Фредерик Вассер о борьбе после победы в Монако: «Худшее, что можно сделать – это представить, что все и дальше будет складываться так, как вам хочется»

Вассер рассказал о настрое «Феррари» после победы на Гран-при Монако. Руководитель Скудерии отметил, что команда не считает себя фаворитом после того, как смогла добиться победы, а также значительно сократить отставание от Макса Ферстаппена и «Ред Булл» как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх