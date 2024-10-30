В Алагирском районе Северной Осетии прошла торжественная церемония вручения первых паспортов Российской Федерации

В рамках реализации Всероссийского проекта – «Мы - граждане России» в стенах школы № 5 г. Алагир состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям района, которым исполнилось 14 лет.
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