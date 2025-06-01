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В Госдуме жестко отреагировали на подрыв моста в Белгородской области

В Госдуме жестко отреагировали на подрыв моста в Белгородской области

Теракт в Брянской области, несомненно, был организован украинской стороной с помощью западных партнеров, и России необходимо ответить на это жестко, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сколько раз можно обращаться к властям не пускать в Россию укропов! Все  они ждуны и предатели, при любом удобном случае будут пакостить!
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