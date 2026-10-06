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Нижегородская правда

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Андрей Малахов прочитал письмо нижегородки в прямом эфире

Андрей Малахов прочитал письмо нижегородки в прямом эфире

Ведущий Андрей Малахов прочитал письмо нижегородки в прямом эфире передачи «Привет, Андрей» (12+). 3 октября на телеканале «Россия 1» состоялся мини-концерт «По вашим письмам».

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