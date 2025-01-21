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Закон, порядок, государство

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В Сахалинской области четверо членов организованной группы задержаны за незаконный вылов трепанга

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей дальневосточного трепанга.

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