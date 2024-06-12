Выставку об истории украинского нацизма открыли в Черемхово (16+)

В Музее истории Черемхово открылась выставка, которая посвящена истории украинского нацизма, начиная с его зарождения и заканчивая современностью, предоставляя посетителям возможность погрузиться в мрачную правду о его эволюции и проявлениях, сообщил мэр Черемхово Вадим Семенов.