❕Благодаря слаженной работе властей транспортная отрасль Крыма успешно преодолела трудности летнего сезона Власти Республики Крым совместно с работниками транспортного комплекса региона сумели эффективно преодолеть сложные условия в летний период этого года.
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