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NewsOne

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Зеленский едет к Трампу: попытка продать старую историю под новым соусом

Зеленский едет к Трампу: попытка продать старую историю под новым соусом

«Расширяя войну». Под таким заголовком The Times публикует сегодня основную редакционную статью. Источник фото: Joe Raedle / Getty Images Газета пишет о том, что Зеленский везет Трампу сегодня ценную информацию о тесном сотрудничестве России и Ирана.

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