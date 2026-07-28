Зеленский едет к Трампу: попытка продать старую историю под новым соусом

«Расширяя войну». Под таким заголовком The Times публикует сегодня основную редакционную статью. Источник фото: Joe Raedle / Getty Images Газета пишет о том, что Зеленский везет Трампу сегодня ценную информацию о тесном сотрудничестве России и Ирана.
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