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Царьград

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"Такого кошмара никто не ожидал". Срочное заявление Зеленского. Армагеддон от Киева до Львова - блэкаут и землетрясение. В Польше нашли НЛО

"Такого кошмара никто не ожидал". Срочное заявление Зеленского. Армагеддон от Киева до Львова - блэкаут и землетрясение. В Польше нашли НЛО

Удары минувшей ночи оказались по-настоящему особенными для Киевского режима. Это видно и по реакции Зеленского, выступившего со срочным заявлением, обвиняя во всём администрацию Трампа - кажется, до них начинает доходить, что "реальные красные линии" постепенно стираются.

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