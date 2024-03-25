ФСБ поймала преступную группу, наживающуюся на крымчанах

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной хищению бюджетных денежных средств в ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
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