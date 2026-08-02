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Тяжелый труд на заводе, отмененная свадьба и муж на 12 лет младше: как живет Ирина Тонева из «Фабрики»

Тяжелый труд на заводе, отмененная свадьба и муж на 12 лет младше: как живет Ирина Тонева из «Фабрики»

Ирина Тонева — одна из самых закрытых участниц отечественной поп-сцены. Пока коллеги делятся подробностями личной жизни и устраивают публичные скандалы, бессменная солистка группы «Фабрика» оберегает личное пространство.

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