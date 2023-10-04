Activision рассказала, до какого года она запланировала выпускать новые части Call of DutyCall of Duty является одной из самых успешных игровых франшиз, а поэтому неудивительно, что Activision уже на протяжении двадцати лет продолжает активно поддерживать серию.
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