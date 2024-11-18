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На Балтике опять порван кабель: Литва лишилась трети интернет-трафика

На Балтике опять порван кабель: Литва лишилась трети интернет-трафика

В Балтийском море снова ЧП – порван кабель, подававший интернет-трафик из Швеции в Литву.Литва лишилась трети интернет-трафика.

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