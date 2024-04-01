Филиппа Киркорова засняли без лохматым и без парика

56-летний певец Филипп Киркоров едва не лишился в сего. Артист немало перенес за минувшее время. В прошлом году он едва не лишился успешной карьеры и миллионных заработков из-за скандальной вечеринки, а потом с трудом вернулся в телеэфир и на сцену после отмены.
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