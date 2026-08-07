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Мода и Шоу-бизнес

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Роза Сябитова назвала этапы отношений и объяснила, когда можно ждать дорогих подарков

Роза Сябитова назвала этапы отношений и объяснила, когда можно ждать дорогих подарков

Роза Сябитова рассказала, как, по её мнению, должны развиваться романтические отношения. Она призвала не торопить события и учитывать, на каком этапе находится пара, прежде чем предъявлять партнёру серьёзные требования, сообщает «Пятый канал».

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Комментарии
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виктор сапожков
Что может посоветовать вечно голодная сваха?
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1 м.