Предостережения гражданам России в Израиле

Сайт Минэкономразвития России разместил следующие рекомендации. Россиянам в Израиле следует избегать районов массового скопления людей, столкновений с полицией и других мест повышенного риска, не участвовать в публичных манифестациях и не приближаться к военным или иным «закрытым» объектам.