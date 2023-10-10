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Мировое обозрение

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Предостережения гражданам России в Израиле

Предостережения гражданам России в Израиле

Сайт Минэкономразвития России разместил следующие рекомендации.   Россиянам в Израиле следует избегать районов массового скопления людей, столкновений с полицией и других мест повышенного риска, не участвовать в публичных манифестациях и не приближаться к военным или иным «закрытым» объектам.

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