Гладков: белгородских школьников отправят на время каникул в другие регионы

Школьников из Белгорода собираются отправить на каникулы в другие регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки поступило 1300 заявок на то, чтобы временно разместить детей в загородных школьных лагерях.