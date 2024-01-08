Гладков: белгородских школьников отправят на время каникул в другие регионы

Школьников из Белгорода собираются отправить на каникулы в другие регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки поступило 1300 заявок на то, чтобы временно разместить детей в загородных школьных лагерях.
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