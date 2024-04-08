Конгрессмен Тернер: повестка России по Украине заразила Республиканскую партию

Республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер заявил, что российская повестка по вопросу Украины "заразила" Республиканскую партию, передает CNN.
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