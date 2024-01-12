Глава Союза журналистов России: Журналисты разделились на тех, кто уехал и работает на врага и на тех, кто остался и работает для победы

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в преддверии Дня российской печати (13 января) в пятницу, 12 января, заявил, что в последние два года журналисты разделились на уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для победы, – сообщают РИА Новости.
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