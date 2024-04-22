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Вечерний Новосибирск

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Контрольный в голову: особенности сибирской охоты на кабанов изучили в суде

Контрольный в голову: особенности сибирской охоты на кабанов изучили в суде

Купинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Вежновца и Сергея Посыпайко. Оба обвинялись в незаконной охоте с причинением крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

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