Сальдо: ВСУ последние месяцы планомерно обстреливали машины скорой помощи

Украинские войска последние месяцы планомерно наносили удары по автомобилям скорой помощи в Херсонской области, и поэтому сейчас, после обстрела рынка в Алешках, когда нужно эвакуировать людей, машин не хватает.
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