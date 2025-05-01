Политика как он...
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Политика как она есть

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Сальдо: ВСУ последние месяцы планомерно обстреливали машины скорой помощи

Сальдо: ВСУ последние месяцы планомерно обстреливали машины скорой помощи

Украинские войска последние месяцы планомерно наносили удары по автомобилям скорой помощи в Херсонской области, и поэтому сейчас, после обстрела рынка в Алешках, когда нужно эвакуировать людей, машин не хватает.

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