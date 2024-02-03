Глава ИИХФ Тардиф заявил, что олимпийский хоккейный турнир в 2030 году пройдет в Ницце. МОК еще не объявлял место проведения Олимпиады

Глава ИИХФ Люк Тардиф, что олимпийский хоккейный турнир в 2030 пройдет во французской Ницце. Примечательно, что МОК еще не объявлял место проведения Олимпиады-2030, но называл Францию и США предпочтительными претендентами на проведение Игр 2030 и 2034 годов.