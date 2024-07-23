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Политика как она есть

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СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю

СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю

Американский лидер Джо Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, которые требовали от президента снять его кандидатуру с выборов, сообщает New York Post.

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