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Еврокомиссия отказалась одна оплачивать все расходы Украины

Еврокомиссия отказалась одна оплачивать все расходы Украины

ЕС не сможет выделить Украине 45 млрд евро из той суммы, что запросил Киев, поэтому к финансированию должны подключиться партнеры, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 1 сентября на брифинге для журналистов.

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