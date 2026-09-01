Еврокомиссия отказалась одна оплачивать все расходы Украины

ЕС не сможет выделить Украине 45 млрд евро из той суммы, что запросил Киев, поэтому к финансированию должны подключиться партнеры, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 1 сентября на брифинге для журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым