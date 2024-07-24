У дилеров АвтоВАЗа в наличии появились седаны и универсалы Lada Vesta во всех цветах

Дилеры АвтоВАЗа наконец получили автомобили Lada Vesta, которые окрашены всеми пятью заявленными производителем видами эмалей: «Ледниковый» (белый), «Чeрная пантера» (черный), «Борнео» (серебристо-тёмно-серый), «Платина» (тёмно-серебристый металлик), «Кориандр» (золотисто-коричневый металлик).
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