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В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия

В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия

Запрос израильского правительства на поставку 24 тыс. штурмовых винтовок из США вызвал пристальное внимание американских законодателей и некоторых чиновников Госдепартамента, которые опасаются, что оружие может оказаться в руках поселенцев и гражданских ополченцев, пытающихся вытеснить палестинцев с земель на Западном берегу реки Иордан.

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