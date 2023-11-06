В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия

Запрос израильского правительства на поставку 24 тыс. штурмовых винтовок из США вызвал пристальное внимание американских законодателей и некоторых чиновников Госдепартамента, которые опасаются, что оружие может оказаться в руках поселенцев и гражданских ополченцев, пытающихся вытеснить палестинцев с земель на Западном берегу реки Иордан.