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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев – о поединке против Стрикленда: «Я себя проигравшим не считаю. Когда ты не сдаешься – ты не проигрываешь»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал прошедший поединок против Шона Стрикленда.

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