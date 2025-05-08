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Постекоглу о словах Венгера про выход в ЛЧ из ЛЕ: «Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми – пытаются унизить любыми способами. Почему раньше это не было проблемой?»

Постекоглу о словах Венгера про выход в ЛЧ из ЛЕ: «Вот какие сумасшедшие вещи делает «Тоттенхэм» с людьми – пытаются унизить любыми способами. Почему раньше это не было проблемой?»

Ранее бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что победитель ЛЕ не должен попадать в ЛЧ, и предложил УЕФА пересмотреть правила.

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