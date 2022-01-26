Вечерняя Москва

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«Много подводных камней»: может ли коронавирус спровоцировать рак

«Много подводных камней»: может ли коронавирус спровоцировать рак

Пока нет однозначных доказательств, что коронавирус может стать причиной возникновения рака. Однако это заболевание нередко оставляет после себя неприятные последствия, поэтому при постковидном синдроме человеку необходимо обращаться к врачу.

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