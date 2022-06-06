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В Финляндии оценили реакцию России на вступление страны в НАТО

В Финляндии оценили реакцию России на вступление страны в НАТО

Глава полиции государственной безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари в интервью газете Financial Times 5 июня сказал, что в стране удивлены отсутствием давления России в связи с желанием скандинавского государства присоединиться к НАТО.

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