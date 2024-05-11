Президент России установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации»: «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации».
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