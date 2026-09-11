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Происшествия

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На северо-западе столицы задержан соучастник телефонных аферистов, получивших от обманутой москвички почти 5 млн рублей

В дежурную часть ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы обратилась 84-летняя жительница столицы с заявлением о мошенничестве.

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