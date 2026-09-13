Тегеран получил неожиданную поддержку

Иран наносит ответный удар, открывая новый фронт в войне против Америки и ее союзников, — слышали уже об этом? Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Иеменские хуситы, выступающие как иранские прокси (проще говоря, марионетки), захватили восточное побережье Красного моря и вот-вот перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, а Дональд Трамп якобы отказал саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману, просившему, чтобы Америка срочно ударила по хуситам, — примерно так в 25‑ю годовщину событий 11 сентября 2001 года описывается происходящее на Аравийском полуострове.