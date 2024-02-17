В Златоусте пенсионерка всю зиму живет без отопления

В Златоусте (Челябинская область) пожилая женщина всю зиму живет без отопления. Она обращалась во все инстанции, однако все, что ей удалось получить, это предложение переехать в маневренный фонд или самой ремонтировать систему отопления, рассказала она URA.
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