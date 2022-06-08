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Xiaomi выпустила ТВ-приставку Mi Box 4S Max с поддержкой HDMI 2.1 и 8K

Xiaomi выпустила ТВ-приставку Mi Box 4S Max с поддержкой HDMI 2.1 и 8K

Китайская компания Xiaomi анонсировала телевизионную приставку Mi Box 4S Max: новинка поступит в продажу в ближайшее время по ориентировочной цене 75 долларов США.

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