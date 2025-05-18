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Киев приуныл: бои будут затяжными и закончатся крушением всех линий фронта

Киев приуныл: бои будут затяжными и закончатся крушением всех линий фронта

Украинские чиновники полагают, что зашедшая в тупик борьба с Россией на истощение, скорее всего, продлится еще как минимум несколько лет, несмотря на международные усилия президента США Дональда Трампа с целью положить конец трехлетним боевым действиям.

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