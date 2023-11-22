«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание.
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