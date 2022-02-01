Происшествия

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В Тюмени оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых в мошенничестве

В Тюмени оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых в мошенничестве

В Тюменской области в дежурную часть полиции областного центра поступило сообщение от 82-летней местной жительницы.

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