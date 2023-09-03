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Народные приметы на 3 сентября: что сегодня нельзя делать

Сегодня, 3 сентября,  — Василиса Льняница. В народных представлениях Василиса соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает лён, потому её так и называли Василиса Льняница.

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