Народные приметы на 3 сентября: что сегодня нельзя делать

Сегодня, 3 сентября, — Василиса Льняница. В народных представлениях Василиса соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает лён, потому её так и называли Василиса Льняница.
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