Акции "Газпрома" ломают тренд

Вопреки ожиданиям инвесторов, индекс МосБиржи завершил день снижением. В начале торгов сантимент был позитивным: накануне индекс удержался выше 2800 пунктов, мировые рынки вместе с ценами на нефть продолжили восстанавливаться после падения в понедельник.
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