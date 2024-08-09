Акции "Газпрома" ломают тренд

Вопреки ожиданиям инвесторов, индекс МосБиржи завершил день снижением. В начале торгов сантимент был позитивным: накануне индекс удержался выше 2800 пунктов, мировые рынки вместе с ценами на нефть продолжили восстанавливаться после падения в понедельник.