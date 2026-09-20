Енисей-2 Динамо Санкт-Петербург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 20 сентября 2026

Во воскресенье, 20 сентября, сыграют Енисей-2 и Динамо Санкт-Петербург в рамках Второй лиги Б. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.