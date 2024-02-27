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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Позор для сообщества Xbox»: бывший эксклюзив Microsoft вышел на PS5 в лучшем виде, ч...

«Позор для сообщества Xbox»: бывший эксклюзив Microsoft вышел на PS5 в лучшем виде, ч...

«Позор для сообщества Xbox»: бывший эксклюзив Microsoft вышел на PS5 в лучшем виде, чем доступен на XboxСпустя больше года после изначальной премьеры исторический детектив Pentiment от Obsidian Entertainment добрался до консолей PlayStation и даже стал причиной небольшого скандала в сообществе фанатов Xbox.

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