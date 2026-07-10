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Сомнолог раскрыла опасные для здоровья причины дневной сонливости

Сомнолог раскрыла опасные для здоровья причины дневной сонливости

Дневная сонливость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. О том, когда стоит обратиться за медицинской помощью при желании поспать днем, рассказала невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева в беседе с RT.

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