МИД РФ потребовал от Финляндии разъяснить вопрос с недвижимостью

Посольство России в Хельсинки направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, связанную с информацией, распространенной финскими СМИ об аресте российской недвижимости в Хельсинки.
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