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Чешская "помощь Украине" стала прикрытием для торговцев оружием. Пока известна только верхушка айсберга. Дальше только хуже

Чешская "помощь Украине" стала прикрытием для торговцев оружием. Пока известна только верхушка айсберга. Дальше только хуже

© AP Photo / Matt RourkeВчера 567 прочитали Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины оказалась частью грязного бизнеса, позволившего власть имущим заработать миллиарды, пишет iportaL24.

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