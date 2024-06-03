Задержан участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений.