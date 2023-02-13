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Гакпо забил 1-й гол за «Ливерпуль» – в 7-м матче. Вингера купили за 50 млн евро с учетом бонусов

Гакпо забил 1-й гол за «Ливерпуль» – в 7-м матче. Вингера купили за 50 млн евро с учетом бонусов

Коди Гакпо забил первый гол за «Ливерпуль». Вингер нанес результативный удар во втором тайме матча АПЛ с «Эвертоном».

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