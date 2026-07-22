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Татар-информ

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Путин заявил о «временном характере» трудностей на топливном рынке

Путин заявил о «временном характере» трудностей на топливном рынке

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Трудности на российском топливном рынке, вызванные ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, являются временным явлением.

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