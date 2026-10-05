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Давление с двух сторон: евро обновил минимум с мая 2025 года на фоне политической нестабильности в ЕС

Давление с двух сторон: евро обновил минимум с мая 2025 года на фоне политической нестабильности в ЕС

Курс евро упал до 1,1161 доллара — это самый низкий уровень с мая 2025 года. За сутки европейская валюта подешевела на 0,8%.

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