Давление с двух сторон: евро обновил минимум с мая 2025 года на фоне политической нестабильности в ЕС

Курс евро упал до 1,1161 доллара — это самый низкий уровень с мая 2025 года. За сутки европейская валюта подешевела на 0,8%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым