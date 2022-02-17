Теперь Россия владеет идеальной системой ПВО

В то время как Соединённые Штаты продолжают вкладывать немалые силы и средства в создание гиперзвукового оружия (несмотря на постоянные проблемы на этом поприще), российское военное руководство трезво оценивает ситуацию и работает на опережение.
В то время как Соединённые Штаты продолжают вкладывать немалые силы и средства в создание гиперзвукового оружия (несмотря на постоянные проблемы на этом поприще), российское военное руководство трезво оценивает ситуацию и работает на опережение.
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