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Теперь Россия владеет идеальной системой ПВО

Теперь Россия владеет идеальной системой ПВО

В то время как Соединённые Штаты продолжают вкладывать немалые силы и средства в создание гиперзвукового оружия (несмотря на постоянные проблемы на этом поприще), российское военное руководство трезво оценивает ситуацию и работает на опережение.

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